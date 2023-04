Si rompe una tubatura Chiusa via Pisacane

La rottura di una tubatura nei pressi di un cantiere stradale ha provocato nel primo pomeriggio di ieri l’allagamento di un lungo tratto di via Pisacane. Per consentire le operazioni di riparazione del condotto danneggiato, gli agenti della polizia locale hanno momentaneamente chiuso il tratto compreso tra piazza 8 Novembre e via Modena. L’acqua ha invaso l’intera carreggiata. Gli inevitabili disagi per la circolazione si sono riverberati anche sulle altre strade che si trovano in prossimità di quella inibita al traffico, da via Melzo a via Bixio.