Si rompe una tubatura a Porta Romana. Strade inondate d’acqua e traffico in tilt

Stavolta non è stato un errore di un operaio, bensì un guasto a una tubatura sotterranea del diametro di circa 35 centimetri. Il risultato è stato però lo stesso, seppur con conseguenze molto più contenute rispetto a quelle patite non più tardi di dieci giorni fa dai residenti della vicina via Fontana: l’acqua ha iniziato a zampillare prima delle 7 di ieri proprio al centro dell’incrocio, allagando le vie Spartaco e Morosini. Le chiamate allarmate degli abitanti hanno generato l’arrivo in pochi minuti di alcune squadre dei vigili del fuoco e dei tecnici del pronto intervento di Mm, che si sono subito messi all’opera per trovare l’origine della fuoriuscita anomala e risolvere il problema il più in fretta possibile. Inizialmente sono state chiuse quattro delle cinque valvole che alimentano quel tratto di rete; l’ultima è stata bloccata attorno alle 9, anche perché è stato necessario scavare nel manto stradale per raggiungerla. Poi sono scattate le operazioni di riparazione, contestualmente all’allestimento delle colonnine di approvvigionamento di Mm per i residenti dei palazzi sul lato pari di via Morosini interessati dalla momentanea interruzione di acqua.

Disagi anche per la circolazione, specie in corrispondenza dell’ora di punta mattutina: la chiusura della strada da parte degli agenti della polizia locale, inevitabile per consentire agli operai di lavorare in sicurezza e in tempi rapidi, si è riverberata giocoforza sul traffico di corso XXII Marzo e dintorni.

Come detto, c’è un precedente recentissimo, peraltro nella stessa zona: lo scorso 16 luglio, una manovra sbagliata degli operai di una ditta in subappalto per conto di Unareti ha perforato una tubatura del diametro di 45 centimetri, lasciando senza acqua circa 400 famiglie. Per di più, gli stessi inquilini di edifici ubicati anche in via Visconti di Modrone, viale Regina Margherita e corso di Porta Vittoria hanno dovuto fronteggiare pure l’interruzione della fornitura di energia elettrica, visto che gli allagamenti hanno intaccato alcune centraline e le autoclavi dei condomini, mettendole ko per diverse ore.