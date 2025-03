A Segrate si cercano nonni-vigile, per aiutare i bambini ad attraversare la strada, davanti alle scuole. L’appello è rivolto anche alle nonne, qualora disponibili. Le candidature si raccolgono via mail, all’indirizzo mc.laporta@comune.segrate.mi.it, oppure via whatsapp al numero 344-2266726. I nonni-vigile operano in maniera volontaria, a supporto della polizia locale.