Si celebrano la Repubblica e i nuovi italiani

Oggi, 2 giugno per il Municipo 6 è una doppia festa: si celebra l’anniversario della nascita della Repubblica e si dà il benvenuto a 200 nuovi cittadini italiani che Milano accoglie. Evento speciale quindi al Parco del Giambellino, in via Giambellino 129, che si concluderà con una pizzata di comunità. Nella settimana che va dal 26 maggio al 2 giugno 2025 i nove Municipi sono stati chiamati dal sindaco a organizzare una cerimonia istituzionale per 2.800 uomini e donne che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Il Municipio 6 ha scelto la data del 2 giugno, quando si celebra la nascita della Repubblica italiana, e il Parco del Giambellino, un’area ex industriale da tempo abbandonata e restituita un anno fa al territorio dopo la riqualificazione.

Una scelta non casuale perché la giunta del Municipio 6 guidata dal presidente Santo Minniti, nel giorno stesso dell’inaugurazione aveva avviato l’iter per intitolare il parco ad Alan Kurdi, il piccolo siriano di tre anni di etnia curda trovato morto nel 2015 su una spiaggia della Turchia, la cui foto con la maglietta rossa fece il giro del mondo. In quest’area oggi sarà inaugurata una mostra fotografica con i ritratti dei personaggi che hanno fatto la storia della Repubblica italiana, ai quali verranno associati alcuni articoli della Costituzione, che nell’occasione verrà consegnata ai nuovi cittadini italiani. "Mentre in Italia, come in gran parte del mondo, si ipotizza di costruire nuove barriere per fermare l’immigrazione, a Milano festeggiamo e accogliamo i nuovi cittadini. Vogliamo che questo parco diventi un simbolo di tutto quello che di positivo porta l’immigrazione e ricordi a tutti che la nostra città funziona e vive anche grazie ai tanti immigrati che qui lavorano", afferma Santo Minniti.