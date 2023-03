“Shakerando” e ritorno Il nuovo disco di Rhove E la scalata di Assurditè

di Davide Falco

Rhove e Assurditè, due ragazzi del territorio rhodense tornano con due nuovi brani. Lui 22enne di Rho ha pubblicato ieri il suo nuovo singolo "Pelé", un sentito omaggio a uno dei più grandi calciatori del mondo. Lei, 23enne di Novate, ha pubblicato ieri il nuovo singolo "Amore&Casino" in cui l’artista racconta gli attimi più significativi della vita di tutti i giorni. Il giovane rapper si è trovato da Rho a Marsiglia, dall’Italia al resto del mondo. L’artista è stato selezionato i mesi scorsi tra i giovani talenti a livello internazionale dal programma di Spotify "Radar Global". Un grande traguardo che ha chiuso un periodo di enorme importanza, con la sua hit "Shakerando" certificata 5 volte Platino, nonché secondo brano più ascoltato del 2022 in Italia, e il suo EP di debutto "Provinciale", certificato oro. Il videoclip di "Pelé" è stato girato a Marsiglia, luogo del cuore di Rhove che non a caso trae ispirazione dalla musica urban francese per le proprie strofe, insieme a Milano. "Pelé non è solo un omaggio a un mio mito personale, ma rappresenta anche tutti quei ragazzini che giocano nei campi dei loro quartieri, sfogando così i loro problemi. Voglio trasmettere loro energia, far sì che siano incentivati a seguire le proprie passioni e realizzarle, anziché deviare dai propri percorsi", spiega Rhove. Lui classe 2001, ha iniziato a rappare fin da piccolo, esibendosi nei centri sociali e nelle discoteche. Si contraddistingue per la sua personalità e stile musicale. Innanzitutto, è un rapper "di provincia" e non "di periferia" come ama puntualizzare nei testi e nella sua musica. Il suo nome d’arte è, infatti, un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la sua città di origine, Rho. "Ogni ragazzo di provincia si deve sentire rappresentato da me, io parlo per loro", scrive sui social l’artista.

L’altra stella emergente della canzone é invece di Novate. Nel nuovo singolo di Assurditè, nome d’arte di Chiara Balzan, la cantante cerca di sottolineare come descrivere l’amore a parole è qualcosa che da sempre si tenta di fare. "Il brano parla del la domenica mattina, dopo una serata andata a finire bene. L’ho scritta pensando a tutte le cose che prima davo per scontate e che per un periodo mi sono mancate, come il calore che senti quando sei circondato da persone che ami, come uscire con gli amici e tornare tardi e poi svegliarsi il giorno dopo con in testa ricordi di amore e tanto casino", spiega Assurditè. Queste fotografie della giornata, della casa e dei suoi oggetti girano vorticosamente davanti agli occhi della persona innamorata, legando insieme il sentimento che la travolge a quelle vertigini che gli innamorati conoscono bene. La novatese é autrice di musica e testi delle sue canzoni, che navigano nel mare dell’Indie pop, influenzato dalle onde dell’R&B. Ha vinto un premio a Musicultura 2021, poi il singolo "Vorrei che fosse odio", le ha fatto ottenere la cover della playlist di Spotify "Indie Italia". Il 2022 segna l’uscita del suo primo EP "Assurditè", e oltre a ricevere altri premi, ha aperto un concerto di Alessandra Amoroso.