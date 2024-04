Droga, sequestrati 800 grammi di Shaboo: "Uno dei più importanti degli ultimi anni"

Milano, 19 febbraio 2019 - Un cinese di 23 anni è stato arrestato dalla polizia, a Milano, per il possesso di 1000 pasticche di ecstasy e 800 grammi di shaboo, la metanfetamina che ha effetti dieci volte superiori alla cocaina. Una dose di shaboo è 0,1 grammi. Il valore della droga sequestrata si aggira tra i 200 e i 300mila euro. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato il cinese, incensurato, sabato pomeriggio in via Lecco, dove è stato sorpreso a consegnare qualcosa a un venezuelano di 43 anni che già in passato era stato fermato con 22 grammi di shaboo.

Al momento del fermo il cinese aveva in tasca 1.300 euro e un grammo di metanfetamina, mentre il sudamericano ne aveva 5 grammi. Ha tentato di giustificare il possesso con l'uso personale ma la quantità è stata considerata eccessiva e per questo è stato anche lui arrestato. Durante la perquisizione nell'appartamento del 23enne in zona Sempione, gli agenti hanno trovato 800 grammi di shaboo, le 1.000 pasticche nascoste all'interno di pacchetti di caramelle e 2mila euro in contanti. «È uno dei più importanti sequestri di shaboo degli ultimi anni», ha spiegato il dirigente della II sezione della Squadra Mobile, Vittorio La Torre.