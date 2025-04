Sguardi sulla città. Tre clic da premiare

Un contest fotografico per raccontare Cinisello. Si intitola "Nuovi sguardi sulla città" e vuole descrivere l’evoluzione del territorio negli ultimi 25 anni. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Proloco, Mufoco e Comune. Attraverso un massimo di tre foto, i partecipanti dovranno immortalare i panorami, gli angoli e i dettagli della città. Gli scatti dovranno essere inviati entro il 27 aprile all’associazione cittadina. Tutte quante le immagini ricevute verranno proiettate su un maxischermo in piazza Gramsci. Alla fine una giuria selezionerà le 20 migliori foto e, tra queste, sabato 10 maggio alle 21 al Pertini ci sarà un evento pubblico per svelare i fotografi e gli amatori da premio. Durante la serata saranno infatti premiati i tre vincitori della categoria open e la migliore fotografia della categoria scuole. La.La.