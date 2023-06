Piazza Carbonari: sgomberato accampamento abusivo. Allontanate 25 persone

Milano – Sgomberato l’accampamento abusivo di piazza Carbonari. Agenti della polizia di Stato e personale della polizia locale hanno effettuato questa mattina, giovedì 1 giugno, un intervento congiunto nel rione Maggiolina.

Nel corso del servizio sono state controllate e allontanate dalla zona circa 25 persone. A dare la notizia sono stati l’assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli e, prima, con un marcato accenno polemico, il consigliere comunale Samuele Piscina e il commissario cittadino della Lega Silvia Sardone.

Polizia di Stato nel corso dei controlli anti-abusivi

"Da tempo – ha scritto Granelli su Facebook – stiamo lavorando molto bene con la Prefettura e tutte le forze dell'ordine nella programmazione di interventi per la sicurezza e il contenimento del degrado in città, in particolare in zona stazione centrale. Per noi lavorare insieme rappresenta una strategia che migliora efficacia e risultati”.

Proprio sulla questione competenze del Comune e tempestività dell’intervento si erano concentrati i due esponenti leghisti Piscina e Sardone, sulle prime inconsapevoli del ruolo avuto dalla polizia locale. “La situazione di degrado e insicurezza era causata da un vero e proprio accampamento abusivo di decine di immigrati, con tende e bivacchi in tutta l'area, occupate da persone sbandate e spesso sotto l'effetto di alcool. Proprio qualche settimana fa – avevano chiosato i due – in una delle tende si era consumata una violenza sessuale che ha fatto ancor più allarmare il quartiere, portando un centinaio di cittadini a protestare in strada".