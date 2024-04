Sfalci ridotti nei parchi di Milano, l’assessora Grandi: “Tuteliamo la biodiversità, scopriremo una nuova bellezza della città”

Milano – “Da oggi a Milano l’erba sarà più alta”. Elena Grandi, assessora all’Ambiente e al Verde del Comune di Milano, ha spiegato in un lungo video pubblicato sui suoi canali social la scelta di Palazzo Marino di effettuare sfalci ridotti in alcune aree verdi della città.

“Da oggi a Milano – dice l’assessora – l’erba sarà più alta. Non dappertutto. In alcune aree. 54 aree per l'esattezza che copriranno 1, 3 milioni di metri quadrati su un totale di 19 milioni di metri quadrati di aree verdi in carico al Comune”.

“Lo facciamo – continua il video di Grandi – Perché crediamo che sia fondamentale tutelare la biodiversità, tutelare tutto quel mondo che nel prato vive e sopravvive grazie ai fiori e all'erba alta. Lo facciamo anche per tutelare l'umidità e preservare l'umidità di quei prati che sempre più dovranno affrontare stati siccitosi".

"Tutto questo – conclude l’assessora – ci farà scoprire una nuova bellezza e forse anche capire quanto la natura potrà aiutarci in futuro, a rendere migliori le nostre città”.