Sfilate di stelle per il concerto del San Raffaele

Più di 2.000 persone, martedì sera hanno partecipato all’accensione dell’albero di Natale e al concerto de San Raffaele . Medici, infermieri, ricercatori, personale amministrativo, docenti e studenti dell’università, ma anche tanti pazienti, insieme ai loro familiari, hanno affollato la spianata dell’ospedale, nella quale è stato allestito il grande palco che ha ospitato tanti cantanti, tra i quali Mara Sattei, Rovazzi, The Kolors, Irama, Achille Lauro. Due ore di musica e allegria, una vicinanza concreta ai pazienti che trascorreranno le feste in ospedale, ai loro familiari e a tutti coloro che ogni giorno lavorano all’interno del San Raffaele, per ricordare, come ha dichiarato il presidente dell’Ospedale San Raffaele Paolo Rotelli, che "l’ospedale è spesso visto come un luogo di sofferenza, ma è anche un luogo dove si guarisce". Sul palco, per gli auguri natalizi, anche la famiglia Rotelli, Kamel Ghribi ( vice presidente del Gruppo San Donato), Licia Ronzulli (vice presidente del Senato), il governaotre Attilio Fontana e il prefetto Claudio Sgaraglia.