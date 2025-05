Nasce qui un medicinale su due

"La rilevanza della filiera Life Science in Lombardia" è un report pubblicato nel luglio dello scorso anno da Assolombarda che analizza il valore del comparto in Italia e in regione. L’area Life Science si suddivide in tre grandi comparti che sono l’industria, l’attività di commercio e l’erogazione di servizi sanitari. Dalle pagine del report si evince come in Lombardia l’industria, e dunque la produzione, abbia un peso più marcato rispetto al dato nazionale, a riprova della specializzazione manifatturiera all’interno della filiera Life Science regionale. Nel 2022, in termini di valore della produzione, l’industria rappresenta difatti il 45,2% della filiera totale, risultando così il più importante segmento, davanti ai servizi (35%) e al commercio (19,8%).

In termini di valore della produzione, l’incidenza sul totale della filiera lombarda sale per l’industria dal 41,3% nel 2019 al 45,2% nel 2022 e diminuisce per i servizi dal 38% al 35%; in termini di valore aggiunto la quota dell’industria aumenta dal 34,1% al 37,1% e quella dei servizi si riduce dal 58,2% al 54,1%. Gli anni 2020-2022 lasciano quindi in eredità una rilevante accentuazione del contributo dell’industria alla robustezza della filiera. Infine, oltre la metà del valore nazionale è prodotto dall’industria lombarda, che produce poco più del 52% sia in termini di valore della produzione che di valore aggiunto.

Nel 2022 il valore della produzione e il valore aggiunto dell’industria lombarda superano rispettivamente i 38 e gli 11 miliardi di euro, in aumento più che nel totale nazionale e rispettivamente del +28,7% e +26,8% rispetto al 2019 (pre-Covid).

M.Mez.