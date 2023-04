Sfila la "Via Crucis vivente" Il corteo nel cuore della città

Dopo il presepe vivente arriva la "Via Crucis" vivente che sfila per le strade del centro città, per essere più precisi si tratta della rappresentazione della Passione vivente di Cristo. La sacra rappresentazione della "Passione e Morte di Gesù" organizzata dalla Pastorale giovanile Discepoli di Emmaus, ha il patrocinio del Comune di Rozzano. L’iniziativa, alla sua prima edizione, si svolge domani alle 18. Il corteo inizierà presso lo spazio aperto di Cascina Grande per proseguire lungo le strade della città. Ideatori dell’evento sono Don Luigi Scarlino e don Roberto Soffientini, parroco della chiesa di Sant’Ambrogio, anche lui promotore dell’iniziativa, la Via Crucis vivente vuole essere un modo diverso, certamente originale, per celebrare la Santa Pasqua sotto il profilo religioso, ma anche culturale. Un momento di riflessione vissuto assistendo alla rappresentazione di un evento che ha segnato la storia dell’umanità. "In un tempo in cui la ricerca della verità si limita spesso a tacitare, piuttosto che a sollecitare, le domande di senso, quelle importanti della e sulla vita di ogni uomo, proporre la Passione Vivente e la Bellezza della Verità evangelica resta un atto quasi rivoluzionario e, indubbiamente, controcorrente, come d’altra parte, il messaggio evangelico è sempre stato. Tanto rivoluzionario da avere bisogno di molto coraggio anche per accogliere l’invito a riflettere, ripensare, interpretare i protagonisti della storia di Gesù. La Passione Vivente non è uno spettacolo, non è una recita. Essa narra la fede di una comunità. Il percorso: Ritrovo alle 18, oratorio Sant’Ambrogio via XXV Aprile: L’ultima cena – la preghiera nell’orto degli ulivi – l’arresto – il processo – la flagellazione. Partenza dall’oratorio di Sant’Ambrogio in direzione oratorio Sant’Angelo percorrendo le strade: via XXV Aprile- via della Cooperazione - via Guido Rossa via degli Oleandri - via Zinnie. Arrivo: Crocifissione e morte. Conclusione nella chiesa Sant’Angelo: L’Alba della resurrezione.

Massimiliano Saggese