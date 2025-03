La settimana della prevenzione del cancro a Milano, tutti gli eventi e tre parole d’ordine: prevenzione, attività fisica e olio extravergine d’oliva

Milano, 17 marzo 2025 – Alzi la mano chi ha a cuore la salute. Una mano aperta è l'immagine simbolo del Festival della prevenzione di Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, che animerà Milano da oggi 17 marzo a domenica 23. Una kermesse in modalità diffusa, giunta alla seconda edizione, che coinvolgerà i centri di cultura, studio e sport, fino ai luoghi della marginalità sociale come il carcere San Vittore e l'Istituto a custodia attenuata per detenute madri. Con 39 appuntamenti in 17 location, 75 relatori e 19 conduttori, nonché oltre 500 visite ed esami di diagnosi precoce, la manifestazione alternerà conversazioni e momenti esperienziali e toccherà i 5 capisaldi della prevenzione: alimentazione, movimento, benessere mente-corpo, contrasto delle dipendenze e diagnosi precoce. Ancora una volta al fianco della Lilt c'è l'Istituto nazionale tumori (Int) di Milano, che patrocina il festival insieme a European Cancer Leagues (Ecl), Regione Lombardia e Comune di Milano.

Sul palco

L'invito ad attivarsi per prevenire i tumori e vivere meglio, a dire "anche io ci sono”, non riguarderà solo la popolazione. Venerdì 21 marzo, dalle 15, Francesco Schittulli e Marco Alloisio, presidenti di Lilt nazionale e di Lilt Milano, accoglieranno sul palco le istituzioni per i saluti istituzionali: ci saranno fra gli altri il presidente di Regione Lombardia Fontana, Mario Melazzini direttore del Welfare di Regione Lombardia e Marta Marsilio presidente dell’Istituto neurologico Besta. Tanti i medici e gli esperti che si avvicenderanno al Festival: gli oncologi Rossana Berardi e Filippo de Braud, i ricercatori Arsela Prelaj e Paolo Ascierto, gli epidemiologi Elio Riboli ed Elia Biganzoli, gli psichiatri Stefano Erzegovesi e Claudio Mencacci, la divulgatrice scientifica Silvia Bencivelli.

Prevenzione fondamentale

Il festival proporrà esperienze per mettere in pratica la prevenzione: otto tra cooking class e showcooking di piatti salutari preparati da chef e commentati da nutrizionisti di Lilt; tre sessioni della disciplina sportiva calisthenics all'aperto ai Giardini Pubblici di via Palestro; una sessione di yoga sulla sedia in Sala Buzzati con

Francesca Senette; percorsi online di disassuefazione dal fumo con psicologi Lilt. Ancora, dal 21 al 23 marzo a bordo dello Spazio mobile e negli ambulatori Lilt saranno offerti visite ed esami di diagnosi precoce dei tumori del seno, della pelle, della prostata, di testicolo e ginecologici. Il 21 marzo allo “Spazio Lilt Mobile” dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 in largo Treves e negli ambulatori di Milano, Sesto San Giovanni, Novate e Cernusco; ancora il 22 marzo sempre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 sempre allo “Spazio Lilt Mobile”. Infine il 23 marzo (9-13 e 14-18) stavolta ai Giardini Pubblici di via Palestro.

Il presidente nazionale della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Francesco Schittulli

Il cancro rappresenta una delle principali cause di morte in Italia, con oltre 390mila nuovi casi stimati nel 2024. Tuttavia, grazie alla diagnosi precoce e ai trattamenti sempre più personalizzati ed efficaci, le persone in vita dopo una diagnosi di tumore continuano a crescere, arrivando ad oltre 3,7 milioni di italiani. "Un dato importante che emerge da quest’analisi è che, nonostante il numero di nuovi casi di tumore rimanga costante, la mortalità è in calo, soprattutto tra i giovani adulti – spiega Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt –. Questo è un segnale positivo e conferma che la prevenzione, in particolare quella legata a stili di vita sani, può fare la differenza. La nostra campagna si concentrerà proprio su questo: promuovere scelte salutari che possano ridurre i rischi di sviluppare il cancro, a partire dall’alimentazione e dall’attività fisica".

L'extravergine di oliva è un olio dalle grandi virtù

E fra i nemici del cancro c’è l’olio extravergine di oliva. Un alimento fondamentale della dieta mediterranea italiana, è noto per le sue straordinarie proprietà antiossidanti, grazie alla ricchezza di polifenoli e acido oleico, che contribuiscono alla prevenzione di diverse patologie oncologiche. In particolare, uno studio che ha analizzato 45 ricerche scientifiche ha confermato che l'assunzione quotidiana di olio extravergine di oliva riduce del 31% i rischi di cancro. (Tutte le info e le prenotazioni per partecipare agli eventi sul sito legatumori.mi.it)