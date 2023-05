Sette gli eletti in consiglio Successo della lista Cairo sindaco

Un successo elettorale di queste proporzioni nessuno se lo aspettava, tanto da portare in Consiglio comunale, tra i banchi della maggioranza, ben 7 eletti: la lista civica "Bresso è nel Cuore Cairo sindaco" ha raccolto il 36,64% dei consensi (con 3.444 preferenze) alle Amministrative di tre giorni fa, facendo da traino a tutta la coalizione e prendendo più voti degli altri tre partiti del centrodestra. Simone Cairo, 54 anni, ha fatto il bis, raggiungendo il 64,73% dei voti e guadagnando soprattutto un consigliere al centrosinistra nel parlamentino locale: alla sua prima convocazione, il centrodestra avrà 11 consiglieri (invece di 10) più il sindaco Cairo. Al centrosinistra i restanti 5: Antonio Galliano, come candidato sindaco sconfitto, 3 del Partito democratico e uno della Sinistra unita bressese. Nella maggioranza, tutti i partiti hanno ottenuto una rappresentanza: oltre ai 7 consiglieri della "Bresso è nel Cuore Cairo sindaco", Fratelli d’Italia (con il 14,38%) ne ottiene 2 e uno a testa la Lega (con l’8,03%) e Forza Italia (con il 5,82%). Il barometro della politica bressese segna, dunque, "civico", con un consenso elettorale importante. Per la "Bresso è nel cuore" entrano in Consiglio Francesco Bernardelli (il più votato in assoluto con 388 voti), Cristina Dimasi e Franca Dall’Ara (assessori uscenti), Giorgio Verderio, Luciano Defente, Antonio Contessa e Giovanni Mazza.

Si riconfermano Sergio Chirico per la Lega, Maurizio Pagano e Paola Maggiore per Fratelli d’Italia. Invece, Giuseppe Sirica sarà il capogruppo di Forza Italia. Per il sindaco Simone Cairo "abbiamo una responsabilità maggiore dopo questo voto - precisa Cairo -. La città ci ha premiati e continueremo a fare bene, completando i progetti iniziati nella scorsa legislatura". Infine, tra gli scranni dell’opposizione ci saranno appunto Antonio Galliano per la civica "Bresso C’è con Galliano sindaco", Pasquale Romano per la Sinistra unita bressese, Federico Valieri, Patrizia Manni e Antonio Piranio per il Partito democratico.

Giuseppe Nava