Settanta operatori in presidio fisso senza stipendio

MILANO

Sciopero con presidio fisso stamattina dalle 10,30 alle 12.30 davanti al Pio Albergo Trivulzio. In rivolta una settantina di lavoratori della impresa di pulizia che non ricevono stipendio regolare da quasi un anno.

"Protestiamo - spiega Maria Grazia Ferrandi della Filcams Cgil - perché dal 1 dicembre del 2022 è entrata una nuova azienda, la Celsius che ha grosse falle di gestione e irregolarità non accettabili da parte di una azienda seria. Non ha il Durc, quindi non capiamo come possa essere stata inserita e ha molti debiti pregressi"-

Da settembre i lavoratori della cooperativa sono in stato di agitazione, hanno incontrato il Prefetto, ma la situazione non è cambiata. "A questo punto - spiega ancora la sindacalista - chiediamo che il Pat paghi lo stipendio ai lavoratori, chiediamo che venga sanata la situazione e che si cambi appalto".