Volontariato a Sesto San Giovanni: i dipendenti di Essity al fianco della Croce Rossa

Sesto San Giovanni, 21 novembre 2023 - Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra Essity, azienda leader nei settori dell’igiene e della salute, e la Croce Rossa Italiana attraverso “Essity Humans”, l’iniziativa di volontariato aziendale che ha l’obiettivo di supportare l’inclusione lavorativa dei più vulnerabili e di dare un volto concreto all’impegno per la diversità, equità e inclusione.

Tra i 21 presidi della Cri attivi in Italia, il progetto Essity Humans ha coinvolto finora i Comitati di Sesto San Giovanni e Pisa, entrambi predisposti a svolgere le attività di inclusione lavorativa e volontariato aziendale nelle sedi di Essity in Lombardia e Toscana. Oltre al consueto servizio di ambulanza e primo soccorso, diverse sono le attività di supporto alla comunità svolte dal Comitato di Sesto San Giovanni della Croce Rossa Italiana, tra cui l’assistenza alle persone senza dimora sul territorio – con circa 400 famiglie assistite e oltre 1.000 persone che accedono allo sportello per i pacchi alimentari – assistenza sanitaria, attività di accompagnamento e assistenza ai disabili, oltre a svariate campagne educative nelle scuole.

“Quando si pensa alla Croce Rossa Italiana si pensa all’ambulanza, al trasporto sanitario, ma in realtà c’è tanto altro: parliamo di inclusione sociale, di aiuti alle famiglie indigenti - ha raccontato Pasquale Crisci, presidente del Comitato di Sesto San Giovanni -. Tra i vari obiettivi che si pone la Cri entro il 2030 c’è anche quello dell’innovazione e della sperimentazione di nuove forme di volontariato, tra cui il volontariato d’impresa che permette di offrire le proprie competenze a favore dei più vulnerabili”.

Diverse le attività di cui si sono occupati i dipendenti Essity, che hanno aderito all’iniziativa: da quelle più operative a supporto dei volontari alla condivisione di competenze organizzative per la gestione dei centri, fino all’affiancamento dei beneficiari nei Comitati di Sesto San Giovanni e Pisa. I volontari hanno lavorato, ad esempio, alla creazione di pacchi alimentari e di prima necessità destinati alle persone più vulnerabili. Hanno realizzato anche pillole video a sostegno dei beneficiari per supportarne l’inserimento lavorativo con consigli pratici su come scrivere un curriculum o come prepararsi per un colloquio di lavoro. “Prendersi cura di chi si trova in una condizione di vulnerabilità, prolungata o anche solo temporanea, è uno dei primi obiettivi associativi della Croce Rossa Italiana - ha commentato Antonio Cerrai, presidente del Comitato di Pisa della Croce Rossa Italiana - A questo si dedica principalmente la Cri attraverso i sui volontari, con l’obiettivo di alleviare e, auspicabilmente, risolvere questi ostacoli sociali che, sempre più spesso, impediscono a persone e famiglie di sentirsi capaci di vivere e crescere i propri figli, in un contesto sociale di integrazione e sviluppo delle capacità umane e professionali indispensabili per favorire il raggiungimento di un contesto giusto, equo e dignitoso di inclusione sociale”.

La collaborazione tra Essity Italia e la Croce Rossa Italiana è iniziata nel 2020, anno di pandemia, con la partecipazione al progetto “Tempo della Gentilezza”, al quale Essity ha preso parte con la donazione di oltre 72.000 prodotti per l’igiene della persona, destinati alle fasce deboli della popolazione, maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria. “Siamo molto orgogliosi di proseguire la nostra partnership con la Croce Rossa Italiana, sostenendo attivamente il progetto Lisa. Da un lato, stiamo ampliando il nostro impegno sul tema della DE&I con azioni tangibili e il coinvolgimento diretto dei dipendenti, dall’altro offriamo ai nostri dipendenti ore di volontariato da impiegare in diverse attività volte ad aiutare i beneficiari della Croce Rossa - ha dichiarato Massimo Minaudo, amministratore delegato di Essity Italia -. Al contempo, vogliamo continuare a costruire il nostro progetto a lungo termine ‘Vulnerable Women Care’, per supportare le donne vulnerabili sul territorio italiano attraverso la donazione di 10.000 kit con i nostri prodotti per igiene e salute”.

A ottobre 2020 era stata anche organizzata un’asta di beneficenza, il cui ricavato era stato raddoppiato dall’azienda e destinato ai Comitati di Milano e Roma della Cri per il progetto “Vulnerable Women Care” con cui Essity e la Croce Rossa Italiana hanno rinnovato una partnership di lungo periodo con un percorso progettuale che investe diverse aree di pubblico interesse. “Il progetto Lisa è iniziato durante l’emergenza pandemica e ci ha permesso di guardare ‘oltre’, di far fronte a nuove forme di povertà e di difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, rispondendo a un bisogno collettivo e, al tempo stesso, individuale, quello delle persone vulnerabili e in condizioni di svantaggio per le quali era necessario attivarsi al fine di supportarle nel percorso di inclusione lavorativa”, ha commentato Rosario Valastro, presidente della Cri.

“Lo abbiamo fatto e, ancora oggi, siamo molto attivi su questo fronte perché sostenere le vulnerabilità è da sempre una priorità per la Cri, per i volontari impegnati quotidianamente al fianco delle comunità. C’eravamo, ci siamo e ci saremo anche grazie al supporto di partner come Essity che sostengono il nostro impegno a favore dei più deboli e di chi è in condizioni di svantaggio e che, come in questo caso, scelgono di essere al nostro fianco per tendere una mano a chi ha bisogno”.