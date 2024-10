Accoltellato nella notte a Sesto San Giovanni: 36enne in fin di vita

Sesto San Giovanni 25 ottobre 2024 – Un uomo, straniero di 36 anni, è stato trovato la notte scorsa, intorno all'una, con una profonda ferita d'arma da taglio al collo in piazza Primo Maggio a Sesto San Giovanni, nel Milanese.

L'uomo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.

Sul luogo dell'accoltellamento si è recato anche il sindaco di Melegnano Vito Bellomo

Un altro episodio di violenza, un altro accoltellamento che segue a pochissime ore quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Melegnano, dove un tunisino di 22 anni è stato colpito gravemente da altri due extracomunitari, poi fuggiti.

È successo alle 16.50 nella sala d’attesa, in piazza 25 Aprile. Il giovane è stato raggiunto da alcuni fendenti al torace e alla schiena, sferrati con un coltello. Soccorso, è stato trasportato all’Humanitas in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. A prestargli le prime il personale della Croce bianca di Melegnano; sul posto anche un’auto medicao