"Basta spaccio di droga, più controlli"

"Bivacchi notturni e pericolose camminate accanto ai binari", il Comitato dei pendolari del Sud Milano e del Lodigiano torna a chiedere più sicurezza per la stazione di San Zenone e le sue immediate vicinanze. Secondo quanto riferito dai viaggiatori, nelle aree attorno allo scalo ferroviario si verificano periodici bivacchi notturni, "come risulta anche dalla presenza di rifiuti di ogni genere all’interno e all’esterno dei cestini. Queste frequentazioni, presumibilmente da parte di sbandati o senzatetto, sono potenzialmente pericolose per i pendolari e i residenti delle case vicine, tanto più che, di sera, la zona è poco illuminata". "Inoltre fa sapere il Comitato - proseguono indisturbate le pericolose camminate a ridosso dei binari da parte di persone che provengono dalla zona industriale del paese, o vi sono dirette". Il percorso accanto alla massicciata viene usato come scorciatoia, ma il rischio di essere urtati dai treni in transito è concreto.

Si tratta di un problema che i pendolari avevano già evidenziato e che, unitamente al fatto che i dintorni della stazione sono teatro di periodici scambi di droga tra pusher e clienti, più di una volta è stato alla base di gravi incidenti, con persone travolte e uccise dai convogli. "Basta con le tragedie e col fenomeno dello spaccio che, dalla zona milanese di Rogoredo, si è progressivamente spostato verso Sud, lungo l’asse ferroviario. Chiediamo controlli che non siano solo sporadici".

Alessandra Zanardi