A Sesto San Giovanni la mostra fotografica “Controscatti”, di Luca Vido

Sesto San Giovanni (Milano) - Si inaugura oggi pomeriggio, sabato 4 marzo alle ore 17.30, la mostra fotografica gratuita “Controscatti“ , di Luca Vido, ex giornalista de “Il Giorno“ con grande esperienza di reportage. La sede della mostra è il Salone Prc in via Don Minzoni 85 , con apertura lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12.30. Una galleria di suggestive immagini in bianco e nero che rappresentano paesaggi urbani, ma anche personaggi e figure della quotidianità meno apparente.

“Fotografare è un atto bidirezionale - scrive l'autore - La foto mostra ciò che sta davanti all'obiettivo, ma anche ciò che sta dietro, il controscatto, l'immagine di colui che fotografa, il suo atteggiamento, la sua disposizione , riflessa nella scelta del soggetto, di tempi e diaframmi, tagli di luce e inquadrature“. La mostra, spiega Luca Vido, è nata per caso. Fotografo da mezzo secolo prima per passione, poi per professione , e infine perché npn posso più farne a meno. All'inizio è stato studio e sperimentazione. Poi la realtà nelle agenzie di cronaca ha preso il sopravvento".

Una delle immagini di Luca Vido