A Sesto l’arte del ghiaccio: “Qui i migliori al mondo”

Sesto San Giovanni (Milano) – Sono iniziati i Campionati mondiali di sculture del ghiaccio, un evento tanto particolare quanto suggestivo, che proprio per queste caratteristiche, merita di essere visto in piazza Petazzi. La prima opera dell’evento è stata dedicata alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La competizione continua oggi e vede sfidarsi artisti arrivati da ogni parte del mondo: Malesia, Thailandia, Canada, Senegal, Finlandia, Olanda, Usa, Francia, Germania, Argentina, Norvegia e, naturalmente, Italia.

I partecipanti internazionali hanno dato inizio al campionato con un’opera corale e collettiva: davanti agli occhi degli spettatori hanno scolpito blocchi di ghiaccio da 120 chili l’uno per creare una scultura corale a tema Olimpiadi che è stata inaugurata alla presenza del primo cittadino Roberto Di Stefano, del presidente della Regione Attilio Fontana e di Arianna Pucci, education coordinator della direzione Education & Culture di Fondazione Milano Cortina 2026. “Siamo orgogliosi di ospitare il World Ice Carving Championship 2024, un evento di rilevanza internazionale che offre ai cittadini e ai visitatori uno spettacolo straordinario e unico”, dichiara il sindaco Roberto Di Stefano.

Oggi sempre in piazza Petazzi gli artisti si sfideranno nella vera e propria gara. Chi vincerà otterrà la qualificazione per la competizione che si terrà nell’ambito delle iniziative culturali dei Giochi. Tre temi dovranno essere tradotti in opere d’arte: il ciclo dell’acqua (goccia, ghiaccio, e ritorno in natura), il Rinascimento lombardo tra arte e architettura, moda e design.

“Questo concorso rappresenta un’occasione speciale per far conoscere Sesto e le sue potenzialità come città legata al ghiaccio e allo sport anche in vista delle Olimpiadi: possiamo vantare anche un palaghiaccio - sottolinea Di Stefano -. Sesto è stata riconosciuta Città Europea dello Sport e questo evento conferma il nostro impegno a promuovere attività che valorizzano il nostro territorio e la sua vocazione sportiva e culturale”. Partner fondamentale dell’iniziativa è l’associazione italiana Scultori di ghiaccio, che vanta 25 anni di esperienza e una lunga tradizione di successi in competizioni internazionali. Il presidente Amelio Mazzella di Regnella, in giuria tecnica per questa edizione del campionato, è una figura di spicco nel panorama mondiale con un curriculum che include partecipazioni ai Giochi olimpici e la creazione di opere monumentali in diverse parti del mondo.