Sesto San Giovanni, al via il Campionato mondiale di sculture di ghiaccio: al lavoro artisti da tutto il mondo

Milano, 14 dicembre 2024 – Sesto San Giovanni capitale delle sculture di ghiaccio per due giorni: oggi e domani, domenica 15 dicembre, in piazza Petazzi, va infatti in scena, il Campionato mondiale di questa arte. Scultori provenienti da ogni parte del mondo si confrontano per realizzare opere uniche e davvero particolari.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, inaugurando l'iniziativa, ha ringraziato gli organizzatori per aver aperto la manifestazione con la realizzazione di un'opera collettiva dedicata a Milano-Cortina 2026. “Le Olimpiadi invernali sono un evento eccezionale - ha detto il governatore - che accenderanno i riflettori internazionali sulla Lombardia. Iniziative come questa di Sesto San Giovanni, sicuramente interessante e unica nel suo genere, contribuiscono ad alimentare l'attenzione verso i Giochi del 2026 e promuovono il nostro territorio”.

Sesto San Giovanni, Campionato Mondiale delle culture di ghiaccio (Foto facebook Attilio Fontana)

In attesa di conoscere i risultati del Campionato del Mondo, a Sesto San Giovanni scultori provenienti da Malesia, Tailandia, Canada, Senegal, Finlandia, Olanda, Usa, Francia, Germania, Argentina, Norvegia e, naturalmente, dall'Italia, sono già al lavoro per scolpire grandi blocchi di ghiaccio da tradurre in vere opere d'arte. Opere che si ispirarono alle seguenti tematiche: 'Il Ciclo dell'Acqua: goccia, ghiaccio, arte e ritorno in natura’, 'Da Leonardo da Vinci al Duomo di Milano, il Rinascimento lombardo tra arte e architettura’ e 'Moda e Design: eleganza, innovazione e futuro made in Lombardi’.

Partner dell'iniziativa – che ha avuto il patrocinio di regione Lombardia – l'Associazione italiana scultori di ghiaccio e il Comune di Sesto San Giovanni.