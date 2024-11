Sesto San Giovanni, infarto durante il controllo: i carabinieri gli salvano la vita

Sesto San Giovanni (Milano), 8 novembre 2024 – Doveva essere un semplice controllo di routine. Invece, i carabinieri si sono trasformati nei suoi angeli custodi. Il nucleo Radiomobile di Sesto San Giovanni ha infatti salvato la vita a un 44enne romeno, che era stato fermato per una verifica.

La pattuglia si trovava in piazza della Chiesa, nel cuore di Cascina Gatti, quando ha chiesto all’uomo di mostrare i documenti. Durante le operazioni, il 44enne ha iniziato a sentirsi male fino ad accasciarsi a terra per un arresto cardiaco. I militari hanno subito iniziato il massaggio cardiaco. Da un vicino studio medico sono arrivati anche dei dottori con il defibrillatore automatico esterno, ma non è stato però necessario usarlo: l’intervento dei carabinieri è stato sufficiente per far riprendere allo straniero una respirazione autonoma, anche se difficoltosa. A quel punto, l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Raffaele per essere sottoposto ad alcuni controlli, ma non è in pericolo di vita grazie all’immediato soccorso dei carabinieri.

A Cologno Monzese

A Cologno Monzese è stato ritrovato il 78enne, affetto da demenza senile, che nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 novembre, si era allontanato dalla sua abitazione di via Papa Giovanni XXIII. Le ricerche erano iniziate immediatamente: i famigliari hanno girato tutta Cologno, anche insieme ai carabinieri della tenenza cittadina, e hanno lanciato diversi appelli.

L’anziano era uscito di casa in pigiama, indossando un paio di ciabatte e lo scialle della moglie, che vive con lui ed è in sedia a rotelle. Il 78enne ha probabilmente vagato per la città tutta la notte. Alcuni residenti lo hanno notato oggi, venerdì 8 novembre, e hanno allertato la famiglia. L’uomo era finito in viale Lombardia, nel quartiere dove abitava tempo fa. Per controllare il suo stato di salute, vista anche la giornata passata fuori casa, è stato portato all’ospedale San Raffaele per alcuni accertamenti.