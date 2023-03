Sesto, baby gang in monopattino terrorizza i ragazzini fuori da scuola

I carabinieri hanno bloccato al banda di ragazzini

Prendevano di mira le loro vittime a bordo di monopattini elettrici e minacciandole fisicamente le rapinavano. I Carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato una banda di 6 italiani tra i 14 e i 16 anni a Sesto San Giovanni responsabile di diverse rapine ai loro coetanei. Il gruppo agiva sempre di pomeriggio all'uscita da una scuola in viale Italia a Sesto e, facendo leva sul numero, intimorivano i compagni di scuola.

L'ultima rapina è avvenuta giovedì alle 16.30 quando la banda ha fermato tre coetanei in piazza I Maggio rubando loro soldi, un borsello, un berretto, auricolari wireless, uno scalda collo e un paio di scarpe. I carabinieri ne hanno intercettati 4 in via Gramsci e 2 in via Puccini. Tra questi ultimi vi era un 16enne trovato in possesso della refurtiva.

Il ragazzo è stato anche riconosciuto dalle vittime di altre due rapine avvenute nei giorni precedenti. Una il 10 marzo alle 13.30 in via Podgora ai danni di un 17enne derubato di una collanina d'oro e di 30 euro. La seconda è avvenuta invece il 14 marzo nei confronti di uno studente di 18 anni. Il 16enne è stato arrestato e condotto al CPA di Milano, mentre gli altri sono stati denunciati e affidati alle famiglie.