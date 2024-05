Si diverte a colpire con l’accetta gli specchietti delle auto in sosta. Denunciato per danneggiamento

Con un’accetta si divertiva a colpire gli specchietti laterali di alcune vetture parcheggiate lungo la strada. L’uomo è stato però sorpreso in flagranza dai carabinieri. L’episodio è accaduto venerdì mattina in via Trento. I militari sono arrivati sul posto, dopo una segnalazione al 112 che parlava di un vandalo in completo stato di alterazione. Nei guai è finito un 30enne di origine marocchina che, all’arrivo delle gazzelle, era ancora al “lavoro“ e aveva in mano l’arma, che è stata poi sequestrata. I carabinieri lo hanno fermato, evitando che procurasse ulteriori danni ai veicoli in sosta, e lo hanno portato in caserma, dove dai controlli è risultato che fosse senza fissa dimora, già conosciuto dalle forze dell’ordine per altri precedenti e anche irregolare sul territorio italiano. Il 30enne è stato denunciato a piede libero e ora dovrà rispondere delle accuse di porto abusivo di armi, danneggiamento di oggetti e soggiorno illegale. La.La.