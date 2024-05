Scuole e asili, fervono i lavori: "Risolviamo annosi problemi"

Dopo i tetti della Rsa di via Alemanni, delle case pubbliche di via Pedretti e del lotto 11 del cimitero, sono iniziati anche gli interventi sulla copertura delle scuole cittadine. In questi giorni devono riprendere gli interventi alla Marconi, "già iniziati ma purtroppo interrotti per problemi legati alla ditta esecutrice delle opere", spiega l’amministrazione. È stata affidata a un architetto la progettazione del rifacimento delle coperture dei nidi Ghezzi e Frank, dopo che alcuni interventi di manutenzione effettuati nei mesi scorsi non erano risultati risolutivi. Sono invece ormai arrivati al termine i lavori per il rifacimento del tetto della Bressanella, nuova sede della protezione civile.

"L’età anagrafica dei nostri edifici pubblici e le scarse manutenzioni effettuate in passato – aggiunge il Comune – gravano pesantemente sulle condizioni generali delle scuole e degli altri immobili comunali. Reperendo le risorse necessarie sono state affidate nuove progettazioni e sono iniziati i lavori per il rifacimento delle coperture di numerosi edifici". Tra i cantieri più importanti, finanziato dal Pnrr, c’è quello per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della scuola Fermi. "Le ditte stanno lavorando, riuscendo a consentire il normale svolgimento delle lezioni in tutte le classi. Le opere vengono infatti eseguite per colonne, agendo simultaneamente dal tetto al seminterrato e rifacendo solai, pavimenti, servizi igienici e impianti in generale". I lavori hanno finora interessato l’ala ovest e la palestra, comprendendo tra l’altro il posizionamento del cappotto esterno e dei riscaldamenti a pavimento. A causa dei lavori, che si protrarranno per tutta l’estate, 3 dei 7 seggi di piazza Trento e Trieste saranno spostati nella media Marconi, in occasione del voto dell’8 e 9 giugno.

La.La.