Sesto, Asst Nord Milano in aula. L’intelligenza artificiale in sanità. La lezione registra il tutto esaurito

Tutto esaurito per il corso sull’intelligenza artificiale in sanità, un’occasione di approfondimento sulle potenzialità per i professionisti tra le corsie. Ad aprire i lavori, all’auditorium dell’ospedale di Sesto San Giovanni, è stato il direttore generale dell’Asst Nord Milano Tommaso Russo. "Ho fortemente voluto questo corso per i nostri professionisti sul tema dell’AI in una azienda sanitaria - ha spiegato -. Abbiamo organizzato un pomeriggio di reale approfondimento con esperti del settore che spero possa fornire a noi tutti utili spunti per una sempre maggiore e attenta adozione di strumenti innovativi".

A tenere il corso sono stati il professor Davide Croce, direttore del centro ricerca Economia e management Liuc Castellanza, il dottor Pietro Giovanni Coletta, management engineering health care system management della Liuc, e il dottor Edoardo Spena, lead data analyst di Humanitas. Domani pomeriggio, all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, sarà inaugurata la nuova risonanza magnetica che, proprio grazie all’AI, permetterà di avere immagini più nitide. Nei mesi scorsi, era stato avviato un innovativo progettato grazie all’esperienza dei professionisti dell’Asst Nord Milano. Un percorso pratico sul tema dell’igiene delle mani, per influenzare il comportamento degli operatori sanitari e sensibilizzarli sulla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. Attraverso la realtà virtuale e l’utilizzo di visori specializzati, il personale ha la possibilità di vedere ciò che normalmente non è visibile a occhio nudo: la colonizzazione batterica delle mani. I partecipanti di questo gioco virtuale vengono così accompagnati all’interno del derma per un viaggio virtuale tra tutti gli strati che lo compongono. La.La.