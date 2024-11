Servizi informatici. In municipio tutte le risposte

Interazione digitale con gli uffici pubblici, un banchetto informativo in municipio in aiuto ai cittadini. È attivo da questa settimana, è stato promosso da Comune e pro loco e sarà presidiato ogni venerdì mattina da due ragazzi del servizio civile. A disposizione di tutti coloro che abbiano bisogno di info, chiarimenti e istruzioni sui nuovi sistemi informatici, sullo sportello digitale e sulle nuove opportunità di inoltro pratiche o rilascio di documenti o atti. "Non tutti - così il vicesindaco e assessore alla Digitalizzazione Marco Beccaria - sono pratici di pc, informatica e percorsi online. Abbiamo quindi deciso di avviare questa collaborazione con l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza tutti gli strumenti messi a disposizione per una nuova comunicazione, trasparente e tracciata, con il Comune e tutti i suoi servizi".

M.A.