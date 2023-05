Sergio Mattarella a Milano: omaggio ad Alessandro Manzoni a 150 dalla morte

Milano, 22 maggio 2023 – Milano celebra i 150 dalla morte di Alessandro Manzoni, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Oggi, a 150 anni di distanza, la figura di Alessandro Manzoni si staglia come una delle personalità più rilevanti dell'intera storia della nostra città e del nostro Paese - ha ricordato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala nel suo podcast quotidiano 'Buongiorno Milano' dedicato allo scrittore - Non è personaggio semplice, certamente. Ma non è neanche quella figura impolverata e lontana dalla vita che una certa tradizione accademica e pubblicistica italiana ha consegnato all'opinione pubblica e, soprattutto, ai più giovani”.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Famedio del Cimitero Monumentale, per la deposizione di una corona presso il Monumento funebre di Alessandro Manzoni. Si tratta della prima tappa di una giornata dedicata alle celebrazioni del 150esimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni.

Ad accogliere il capo dello Stato il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha commentato: “Un grande onore la visita del presidente della Repubblica che ribadisce la grande importanza di Alessandro Manzoni nella storia culturale e non solo del nostro Paese". Presenti anche la vicesindaco Anna Scavuzzo e i componenti della Commissione per le Onoranze al Famedio, la Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi, l'assessora ai Servizi Civici Gaia Romani e l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Poco dopo è sopraggiunto anche il sindaco Giuseppe Sala. Il capo dello Stato si è intrattenuto una ventina di minuti al Famedio Ed è rimasto “sinceramente colpito dall'architettura”.

Alessandro Manzoni è sepolto al Famedio dal 1873. Qui si trovano solo otto personaggi illustri. Al centro riposa lo scrittore, negli altri due sarcofaghi in sala si trovano i resti di Luca Beltrami e Carlo Cattaneo. Nei colombari riposano invece Salvatore Quasimodo, Carlo Forlanini, Bruno Munari e Leo Valiani. Dal 2021, infine, si trova sepolta anche la ballerina Carla Fracci. Originariamente progettato da Maciachini con la funzione specifica di cappella cattolica, l'edificio tra il 1869 e il 1870 viene destinato a luogo di sepoltura, celebrazione e ricordo dei milanesi 'illustri' di origine o di adozione.

Il momento principale della giornata sarà nel pomeriggio, alle 16, quando Mattarella si recherà in visita alla Casa Manzoni, in via Gerolamo Morone, 1, dove l'autore de 'I promessi sposi' ha vissuto fino alla sua morte. Lì la Civica Orchestra di Fiati eseguirà l'inno nazionale in cortile. Nella sala rossa, dove sarà presente anche una rappresentanza di studenti e studentesse dei due istituti scolastici cittadini intitolati ad Alessandro Manzoni, si svolgeranno i saluti istituzionali da parte del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e del presidente di Casa Manzoni, Angelo Stella. Previste poi un'orazione del professor Giovanni Bazoli, presidente onorario della casa museo e una lettura dell'attrice Eleonora Giovanardi.