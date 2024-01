Serata al castello: "Vi racconto i miei viaggi"

Dal deserto dell’Oman a quello libico, dallo Yemen all’Arabia, dalla Polinesia al Guatemala. Ha al suo attivo 40 viaggi in giro per il mondo la melegnanese Maria Pia Vitali (nella foto), che si divide tra la cura dei nipoti e la scoperta di posti nuovi, da una parte all’altra del Pianeta. "Ogni viaggio mi ha lasciato ricordi ed emozioni, ma i paesaggi della Puna Argentina sono stati tra i più spettacolari che abbia visto". Così la globetrotter che collabora col tour operator "Viaggi avventure nel mondo" racconta i 17 giorni trascorsi, alla guida di un gruppo, nella regione di confine tra Argentina e Cile. Proprio le curiosità di quel viaggio saranno svelate oggi alle 20.30 al Castello mediceo di Melegnano nell’ambito dell’incontro "Caminos. La Puna Argentina: un altro Pianeta", organizzato dalla sezione locale del Cai (Club alpino italiano).

Tra i relatori della serata, impreziosita da una mostra fotografica e un concerto del coro hispano-americano di Milano diretto da Antonio Neglia, ci sarà la stessa Vitali. Fenicotteri, lagune, saline e vulcani: con immagini e racconti si cercherà di ricreare, per il pubblico in sala, atmosfere e suggestioni di quel viaggio. "Si parlerà di stomatoliti, micro-organismi dalle origini antichissime individuati da un gruppo di ricercatori in alcuni pozzi di acqua sorgiva - annuncia la melegnanese -. E si racconterà dei bambini inca sacrificati agli dei, i cui resti mummificati risultano mirabilmente conservati. Nel complesso, la Puna è una regione unica, dominata da una natura grandiosa. Incantevoli i suoi colori".

Il resoconto del viaggio proseguirà il 16 gennaio, alle 21 nella sede locale del Cai, in via De Amicis 25 a Melegnano.

A.Z.