"September Fest a San Giuliano Milanese: vetrina per le band giovanili"

Sarà anche una vetrina per le band musicali giovanili l’edizione 2023 di “September fest”, tradizionale appuntamento di fine estate al Parco Nord, quest’anno in agenda dall’8 al 10 settembre. Per tre sere a partire dalle 17 ci saranno concerti e momenti d’intrattenimento per i bambini, il tutto accompagnato da street food e una selezione di birre artigianali europee. "Un’occasione da non perdere per trascorrere piacevoli serate in compagnia – commenta l’assessore agli eventi Nicole Marnini –. Tre gruppi musicali composti da giovani di San Giuliano avranno modo di far conoscere il proprio talento musicale a tutta la città". Intanto, fino al 3 settembre nell’omonima frazione resterà in cartellone la festa di Civesio, con musica dal vivo e specialità gastronomiche.

A.Z.