Milano, senzatetto trovato morto in via Saponaro

Milano, 18 gennaio 2024 – In via Saponaro, di fronte alla chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa, è stato trovato senza vita un senzatetto di 57 anni. Il corpo è stato trovato questa mattina presto, sdraiato sul materassino su cui aveva trascorso la notte, un giaciglio di fortuna che, pare, fosse solito utilizzare.

Il corpo dell’uomo, di 57 anni e di nazionalità romena, non presenta segni di violenza: gli inquirenti ipotizzano un malore dovuto al freddo. Nelle ultime settimane le temperature si sono abbassate, arrivando anche sotto lo zero, come nella notte appena trascorsa durante la quale è anche piovuto: probabilmente è stato il freddo la causa della morte dell’uomo. Quando gli operatori del 118 sono intervenuti, intorno alle 9, hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo.