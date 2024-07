"Senza medico in 2.500: soluzioni vere"

Carenza di medici di base, "la Regione e i Comuni si facciano carico del problema". A riaccendere i riflettori sulla mancanza di camici bianchi è la lista civica Paullo Nuova, col suo capogruppo consiliare Giancarlo Broglia (nella foto). "Apprendiamo in questi giorni che il dottor Rizzo non è più in servizio a Paullo. Si unisce al dottor Monaja, che già ha rassegnato le dimissioni: si aggrava ulteriormente la mancanza di medici nella nostra città – così gli esponenti della lista –. L’amministrazione comunale ha informato di aver istituito, con Asst Melegnano Martesana, un ambulatorio temporaneo di medicina generale, gestito a turnazione, per gli ex assistiti del dottor Monaja. Ora simile accorgimento viene usato anche per gli ex assistiti del dottor Rizzo. Pur apprezzando l’intervento del nostro Comune, riteniamo che la soluzione dei medici a rotazione sia parziale e assolutamente insufficiente, considerando che la mancanza di due medici lascia circa 2.500 pazienti senza un’adeguata assistenza".

"Crediamo che il nostro Comune – proseguono da Paullo Nuova – debba interpellare con la massima urgenza l’assessore regionale Guido Bertolaso e fare le dovute pressioni per affrontare una situazione che in futuro potrà solo peggiorare. Proponiamo inoltre al Comune di prendere in considerazione quanto inserito nel nostro programma elettorale, ovvero la proposta di consorziare i medici di base nel distretto sanitario locale, con una segretaria che smisti gli appuntamenti e un infermiere, presente in struttura, per le medicazioni".

A.Z.