Senza difesa. Varese scappa poi crolla

BASKET SERIE A

Terza sconfitta consecutiva per la Openjobmetis Varese, battuta 106-100 sul campo della Il T Quotidiano Arena di Trento. Nonostante un ottimo primo tempo, chiuso in vantaggio 58-50, la squadra di coach Mandole (nella foto) si è spenta nella ripresa, subendo un pesante parziale di 29-14 nel terzo quarto, che ha segnato il crollo definitivo.

Ancora una volta, i biancorossi hanno pagato la scarsa tenuta difensiva e la superiorità a rimbalzo degli avversari, che hanno dominato sotto canestro con un netto 46-34. Non è bastata l’eccellente prestazione di Jaylen Hands, autore di 34 punti e 7 assist, per evitare il terzo ko di fila. Nico Mannion, con 16 punti, è tornato in campo nonostante un lieve problema alla caviglia nel secondo quarto e nel finale ha mancato il libero della speranza spendendo poi fallo prima della rimessa. Il grande buio continua, la difesa ancora una volta incamera più di 100 punti, il roster, nel suo complesso, si conferma inadeguato alla categoria. Urge intervenire, ma il mercato a certe cifre offre poco. A.L.M.