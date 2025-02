Senato accademico boccia la mozione sul ddl sicurezza. L’urlo degli studenti: "I nostri dati ai servizi segreti"

È stata bocciata in Senato accademico la mozione contro l’articolo 31 del ddl sicurezza. A presentarla Studenti Indipendenti - Link. Nel mirino "l’obbligo da parte degli atenei di fornire dati ai servizi segreti su studenti e docenti": "Numerosissime voci durante la seduta, comprese quelle dei professori, hanno criticato l’articolo 31 del ddl sicurezza. Ma la governance si è dimostrata impaurita e ha deciso di esprimersi solo una volta approvato il ddl al Parlamento, istituendo un tavolo con esperti per approfondire l’argomento - commenta Matilda D’Urzo, rappresentante degli studenti in Senato accademico –. Crediamo che le università debbano essere indipendenti e parlare prima, per fermare questo ddl". "Per non parlare dell’obbligo di segnalazione delle lezioni sovversive: le lezioni dovrebbero essere fatte per sovvertire l’ordine di oggi e dar vita a un mondo più giusto per tutti – aggiunge Elisabetta, di Link Coordinamento Universitario –. Stiamo chiedendo alle nostre università di prendere posizione. La scorsa settimana abbiamo portato una mozione nel Consiglio degli studenti della Bicocca chiedendo che la governance si opponga e la rettrice, presidente della Crui, porti l’istanza anche in questo organo. La mozione è stata approvata e ora la porteremo in Senato. Non ci fermeremo qui".