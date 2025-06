Recupero di alcuni veicoli abbandonati sul territorio da parte della polizia locale e in arrivo nuove telecamere per contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti. Giro di vite del Comune, rimossi alcuni autocarri abbandonati. Tutti i costi per la rimozione e demolizione, pari a quasi 5mila euro, saranno a carico dell’azienda che ha in gestione il mezzo.