Senago, incendio in un appartamento in via Carlo Levi: intossicata una donna

Senago (Milano), 6 gennaio 2025 – Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio è divampato in un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina di via Carlo Levi a Senago. La proprietaria, una donna di 78 anni, è rimasta intossicata.

Vigili del fuoco in azione (Frame video Local Team)

Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte in un edificio al civico 4, come riportato dall’Areu, l’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri, ma secondo una prima ricostruzione il rogo pare sia divampato dalla cucina e successivamente abbia interessato tutto l’appartamento. Ma le cause sono ancora tutte da chiarire.

La 78enne proprietaria dell’appartamento è stata salvata dai vicini mentre gli operatori del 118 e i vigili del fuoco stavano arrivando sul posto con diversi mezzi.

La donna è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. I pompieri hanno lavorato fino alle due del mattino per spegnere i focolai e mettere in sicurezza la zona. L’abitazione ha riportato danni ingenti.