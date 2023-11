Semaforo guasto: "Qui si rischia la vita"

Guasto il semaforo per l’attraversamento pedonale provvisorio della Valtidone. Da tre giorni l’unico passaggio pedonale della frazione di Noverasco è in tilt a causa della rottura dell’impianto e attraversare la strada è tornato ad essere molto pericoloso. Lo era già quando il semaforo funzionava, tanto che si sono registrati vari investimenti di pedoni, uno mortale. L’attraversamento semaforico a raso strada doveva essere provvisorio in attesa della nuova passerella pedonale che però ancora non è stata realizzata. "Ci dicevano che era inutile protestare contro Sala perché presto avremmo avuto il sovrappasso e rimosso il semaforo e invece passano gli anni e a Noverasco rischiano la vita tutti i giorni" - spiega Ettore Fusco, consigliere comunale e di Città Metropolitana che ha segnalato l’ennesimo disagio della Valtidone. La polizia locale ha anche lanciato un post di allerta sul semaforo in tilt. "Segnaliamo che il semaforo pedonale presente sulla Valtidone, all’altezza di Noverasco, è guasto. È già stata allertata Città Metropolitana di Milano, proprietaria dell’impianto, che ha riferito di un guasto sulla linea elettrica che alimenta il semaforo - si legge nella nota -. Interverranno nelle prossime ore per risolvere la situazione. Raccomandiamo di usare la massima cautela nell’approcciarsi all’attraversamento". Ieri sera l’impianto era ancora guasto e nessuno è intervenuto per ripararlo. Anzi, con una successiva nota il Comune ha annunciato che una squadra di operai della ditta incaricata della manutenzione dell’illuminazione pubblica sta lavorando per trovare il guasto alla linea elettrica che da qualche giorno si è verificato in via San Francesco e in parte anche nella via Manara. Un secondo guasto che ha sollevato la protesta degli operesi. Mas.Sag.