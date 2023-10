Cortocircuito in cucina, evacuati 170 bambini alla primaria di Redecesio

SEGRATE – Un acre odore di fumo che si diffonde nella scuola, scatta l’evacuazione per 170 bambini. È successo qu

L'evacuazione e l'intervento dei vigili del fuoco alla scuola primaria di Redecesio, a Segrate

esta mattina alla primaria di Redecesio, a Segrate, dove alunni e personale sono usciti dall’edificio, a scopo precauzionale e sulla base del piano di sicurezza interno al plesso.

Stando alle prime ricostruzioni, il problema è scaturito dalla cucina, dove il malfunzionamento di un bollitore ha mandato in cortocircuito una presa elettrica e diffuso il forte odore all’interno dell’edificio. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco, intervenuti anche attraverso il nucleo Nbcr, per monitorare la situazione ed escludere rischi.

Al termine dei controlli, gli studenti e il personale scolastico potranno far ritorno nelle aule. “Voglio rassicurare le famiglie: tutti stanno bene e tra poco rientreranno nelle loro classi”, ha scritto su Facebook il sindaco Paolo Micheli dopo aver eseguito un sopralluogo a Redecesio. Sul posto anche ambulanze, carabinieri, polizia locale e Protezione civile.