Segrate, i cuori dei Robin contro le svastiche

Il murale di solidarietà ai disabili con i cuori



Segrate (Milano), 20 marzo 2023 - La prima pennellata, nel fine settimana, in zona industriale, è stata quella di Gregorio Mancino, in arte Greg, il pittore dei Navigli, ma poi per riempire d'amore la parete è arrivato un esercito di genitori, nonni, ragazzi, più di un migliaio di persone si sono date appuntamento in città a fianco dell'associazione. Un murale di 30 metri pieno di cuori batte l'inciviltà, è la rivincita dei Robin di Segrate sulle svastiche e gli insulti contro i disabili che a novembre aveva sporcato la loro opera di recupero delle zone degradate in periferia.

Nel gruppo anche il sindaco Paolo Micheli, “sono stati due giorni intensi che hanno unito grandi e bambini, il risultato è davvero straordinario”. “Non abbiamo finito, l'opera è lunga – spiega il presidente Melania Bergamaschi - avvieremo presto un'altra sessione”. E' il modo scelto dal gruppo per cancellare l'attacco di cui era stato protagonista, suo malgrado, quattro mesi fa. Il responsabile, fermato in poche ore, è stato inchiodato dalle immagini in arrivo dalle telecamere della zona che non lasciavano dubbi sul blitz vandalico.

L'indagine della polizia locale era servita a rintracciarlo. Ma qui nessuno voleva “la caccia all'untore” e l'episodio si è trasformato in una riflessione collettiva sulle difficoltà legate all'handicap. “Non sono tutte rose – aggiunge Bergamaschi – molti ci considerano un peso. Quelle offese non erano rivolte solo a noi, ma a tutta la categoria e per questo ci avevano ferito ancora di più”. Da qui la scelta di “una risposta aperta al contributo di tutti”; due settimane fa l'appello, “venite ad aiutarci” e nel weekend “la risposta oltre ogni aspettativa”.

L'associazione, nata nel 2018 «per spingere tutti a guardare i disabili in modo diverso: siamo una risorsa”, ha colpito ancora una volta nel segno.