Segnalazioni di randagi nel Sud Milano

È allarme per i cani abbandonati nel Sud Milano. Sulla ciclopedonale tra Moirago e Badile sono stati avvistati due animali di taglia piccola, in sofferenza e in cerca di cibo. Forse cani scappati da qualche villetta, ma più probabilmente abbandonati. La segnalazione è partita dai social perché in molti sono preoccupati per lo stato di salute di questi animali costretti a stare per strada con temperature anche di 25 gradi. Purtroppo nelle ultime settimane le segnalazioni che riguardano cani abbandonati o fuggiti si stanno moltiplicando. L’ultima segnalazione è quella che interessa l’Alzaia del Naviglio Pavese, tra Zibido San Giacomo e Rozzano, dove stazionano gli animali avvistati. Stremati e affamati, gironzolano nelle zone d’ombra a caccia di qualcosa da mangiare. Altre segnalazioni di cani abbandonati arrivano dalle campagne a cavallo fra Siziano, in provincia di Pavia e Lacchiarella dove sono stati avvistati tre cani da pastore, tre cani lupo, che gironzolavano lungo la ferrovia.

Soprattutto in questa settimana dove tutti vanno in vacanza l’abbandono degli animali è diventata di nuovo un’emergenza come non si vedeva da anni. E il rischio che i cani abbandonati possano formare branco esiste. Fino alla fine degli anni ’80 e per metà degli anni ’90 vedere branchi di cani randagi nelle periferie non era un fatto raro.

Vederli tornare oggi è preoccupante e rappresenta un pericolo per chi ha paura dei cani e non solo. "Non ci sono segnalazioni di branchi di cani randagi anche se i casi sono in aumento – fanno sapere da “Gaia animali“ – fortunatamente nel Sud Milano possono trovare molto da mangiare soprattutto dove ci sono i depositi della spazzatura, quindi non sono pericolosi e alla vista degli uomini scappano. Ma quella dei branchi non è una ipotesi remota".

Massimiliano Saggese