Sedici operatori fiscali per i Caf del sindacato Offriamo 6 posti di lavoro in provincia di Pavia e Voghera: receptionist, autolavaggio, pulizie, segreteria, aiuto operaio e operatore fiscale. Per candidarsi: voghera@provincia.pv.it, servizio.impiego@provincia.pv.it. Codici offerta: 7715, 7714, 7713, 7712, 7710, 7708.