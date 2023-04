“Scuole sicure” e sorvegliate

Vivibilità e sicurezza della città, installata una videocamera fuori dalla scuola. L’amministrazione comunale di Baranzate ha aderito al progetto “Scuole sicure“, promosso dal Ministero dell’Interno per l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di fenomeni criminosi nelle aree circostanti gli istituiti scolastici. L’iniziativa rientra nell’ampio concetto di sicurezza integrata, contribuendo alla costruzione di un modello di sicurezza attivamente partecipata. Il progetto è iniziato nell’agosto 2022 e ha visto coinvolti in vari incontri la prefettura e la questura di Milano e i Comuni aderenti del Milanese con le polizie locali. "È stata installata una telecamera bidirezionale, grazie al contributo del Ministero dell’Interno, davanti alla scuola media di via Aquileia che comporterà una serie di benefici a supporto delle attività delle forze dell’ordine: effetto deterrente, monitoraggio discreto, controllo di aree del territorio in tempi stretti, ottimizzazione dei costi di sorveglianza e individuazione con maggiore facilità di autori di crimini specifici", spiega il sindaco di Baranzate Luca Elia. La nuova telecamera è uno strumento importante per perseguire gli obiettivi inseriti all’interno della strategia complessiva delle politiche della sicurezza integrata per elevare le performance e innalzare la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza. Al centro, inoltre, c’è l’attenzione nei confronti del disagio adolescenziale, l’obiettivo è fare prevenzione, intervenendo sulle situazioni che possono creare allarme tra i giovani, in particolare, nei momenti di ingresso e di uscita dai ragazzi da scuola. "Ringrazio il comandante della polizia locale per l’attento lavoro di coordinamento", conclude Elia.

Davide Falco