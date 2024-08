Scuole, l’estate dei cantieri. Dai nidi fino alle medie è corsa contro il tempo

L’estate dei cantieri nelle scuole. Numerosi gli interventi già eseguiti, o in corso di realizzazione, nei plessi di San Giuliano, che si preparano così ad accogliere gli alunni in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico. A finanziare e coordinare l’esecuzione dei lavori è il Comune, che ha deciso d’investire sulla sicurezza e il benessere di allievi e personale. Alla media Lorenzo Milani sono stati sostituiti i pavimenti di tutte le aule; si sta quindi procedendo col rifacimento degli 11 blocchi dei bagni, la realizzazione di due bagni per disabili e la tinteggiatura delle classi del primo e secondo piano. I lavori sono sostenuti da uno stanziamento di 540mila euro. Col rifacimento delle facciate e il posizionamento del cappotto termico, alla scuola dell’infanzia Campoverde sono terminate le opere di efficientemento energetico.

Conclusa la posa di nuovi pavimenti al nido Arcobaleno, dove c’era l’eventualità che i programmati lavori di restyling ritardassero di una settimana la riapertura settembrina dell’edificio. Pericolo scongiurato: grazie a un’accelerata sul cronoprogramma, la scuola tornerà in funzione nei tempi canonici. Ancora. Sostenuti da un investimento complessivo di 182mila euro, stanno volgendo a termine i lavori di rifacimento delle guaine dei tetti alla primaria Cavalcanti, alla materna di via Carlo Porta e nell’ala dei laboratori della media Milani.

Tutti gli interventi sono pensati per migliorare la funzionalità degli ambienti e il comfort degli utenti, che permangono nelle strutture per numerose ore al giorno. "Fin dal primo anno del nostro insediamento - osserva il sindaco Marco Segala - abbiamo puntato sulla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, dalla prevenzione degli incendi alla rimozione dell’amianto, assumendoci anche la responsabilità d’intervenire su strutture non di proprietà comunale (bensì di proprietà dell’ex municipalizzata Genia, nda). Ne siamo orgogliosi. Ringrazio per il supporto e la lungimiranza le forze politiche di maggioranza e gli assessori Andrea Garbellini e Maria Grazia Ravara".