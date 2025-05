Scuole e strade oltre 2 milioni per gli interventi

Una variazione di bilancio da oltre 2 milioni di euro per realizzare interventi di asfaltatura delle strade e di manutenzione di scuole, edifici comunali e cimiteri è stata approvata nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Cornaredo. Con questa manovra economica entra nel vivo il lavoro di ammodernamento e di messa in sicurezza del territorio promesso dall’amministrazione comunale di centrodestra al governo dallo scorso giugno. "La variazione di bilancio riguarda quasi esclusivamente l’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2024.

Complessivamente le risorse utilizzate ammontano a 2.028.405,77 euro", ha dichiarato l’assessore al Bilancio Christian Gambini. I soldi verranno utilizzati in questo modo: 1.045.000 euro per asfaltature strade, 205mila per lavori nei cimiteri, 147mila 565 euro per la manutenzione straordinaria del verde e dell’arredo urbano, 160mila euro interventi negli edifici comunali, 159mila 800 euro per interventi scuole e asilo nido, 15mila euro realizzazione illuminazione attraversamento via Garibaldi, 41mila euro acquisto nuova autovettura Polizia locale e infine 3mila euro per creazione parcheggi rosa per neomamme e donne in gravidanza. "Ora inizieremo a dare corso a tutti gli interventi previsti - dichiara il sindaco Corrado D’Urbano -. Si tratta di un primo, importante, passo per iniziare a risolvere le tante situazioni di degrado e scarsa manutenzione che abbiamo ereditato e che sono sotto gli occhi di tutti, in particolare per quanto riguarda le strade, le scuole, i cimiteri e il verde pubblico".

Ro.Ramp.