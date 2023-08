Scuola, è il momento di saldare i “debiti”: esami di riparazione per il 23% degli studenti lombardi

Milano – Aumentano, seppur lievemente, i "debiti" da saldare per essere dichiarati ufficialmente promossi: il 23% degli studenti lombardi si metterà alla prova nei prossimi giorni (erano il 22,5% un’estate fa, la media nazionale dei giudizi sospesi quest’anno si attesta al 18%). Più nodi da sciogliere negli indirizzi tecnici, dove gli esami di riparazione interesseranno il 27,2% dei ragazzi. A essere meno in bilico sono gli studenti dei professionali: “solo” il 16,5% dovrà superare l’ultimo scoglio per l’ammissione; il 76,1% è già promosso, il 7,4% degli iscritti dovrà ripassare dal “via”. Nei licei ci sono meno bocciati (il 4,4%) ma molti più rimandati rispetto ai professionali, sono il 22%.

Le date degli esami di riparazione (compito o interrogazione che potrebbero essere tenuti anche da un professore diverso rispetto a quello che ha assegnato il debito scolastico allo studente) vengono stabilite dalle singole scuole. La maggior parte degli istituti milanesi – dal Bertarelli all’artistico Brera, passando dal tecnico Cattaneo – darà il via alle prove lunedì prossimo, 28 agosto. Il Virgilio inizia martedì 29, il Vespucci il 30. C’è chi ha giocato d’anticipo, come l’alberghiero Carlo Porta, che dopo i corsi di recupero intensivi di giugno ha cominciato a vagliare la preparazione dei ragazzi a metà luglio, prima che partissero in Erasmus o per gli stage.

Ad essere comune a tutti - dopo qualche falso allarme a luglio - è la data di chiusura: le scuole “ritardatarie” possono organizzare gli esami di recupero i primi di settembre, ma tutte le procedure e gli scrutini finali devono essere necessariamente chiusi prima dell’inizio delle lezioni. "La regolamentazione del 2007, risalente all’ex ministro Fioroni, prevede il 31 agosto come data per verificare che gli studenti abbiamo recuperato i debiti scolastici – si legge nella nota del Ministero dell’Istruzione, diramata dal provveditorato a tutte le scuole –. Tuttavia in passato vi è sempre stata tolleranza fino alla prima settimana di settembre e comunque entro l’inizio delle lezioni. Come chiarito nella circolare trasmessa il 15 giugno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche quest’anno la scadenza sarà prorogata fino all’8 di settembre". Questo anche "per venire incontro alle necessità organizzative e garantire la serenità degli istituti scolastici e delle famiglie".

Nel frattempo i dirigenti sono già quasi tutti al timone e alle prese con le scadenze, Pnrr in primis. Ieri mattina l’ultimo summit con i rappresentanti sindacali in vista della ripartenza: nonostante le new entry in arrivo, saranno almeno 140 le reggenze anche quest’anno. Molti dirigenti dovranno dividersi su più plessi. A breve saranno assegnate le scuole ai nuovi dirigenti: 61 vincitori di concorso hanno scelto la Regione Lombardia e dovranno esprimere le loro preferenze, indicando una trentina di sedi fino a domani. Il 24 agosto l’Ufficio scolastico regionale pubblicherà l’assegnazione delle sedi ai candidati, che saranno convocati il 28 agosto per la firma dei contratti.