Scuola, progetti approvati. Lavori finanziati dal Pnrr: "Una grande conquista"

Finanziati con i fondi del Pnrr i lavori nei due licei di Arese. L’opera più urgente è quella attesa da più di vent’anni al Liceo Artistico Lucio Fontana - sede distaccata dell’Istituto B. Russell di Garbagnate Milanese -, dove è in corso la realizzazione del nuovo corpo aule, il fondo ammonta a 1.900.000 euro. Una soluzione al problema della cronica carenza di spazi? "La nuova struttura è un pannicello caldo, ma sicuramente una grande conquista - commenta Giuseppina Pelella, dirigente dell’IIS B. Russell -. Urgente e non procrastinabile resta il restauro del corpo centrale e preesistente: un ex asilo, che cade a pezzi, con i bagni dei bimbi piccoli, altro che bagni per disabili!". Secondo la preside la soluzione definitiva sarebbe invece da individuare nel recupero dell’ala sinistra dell’ex ospedale Santa Corona di Garbagnate Milanese, dal 2015 in disuso è ora in stato di abbandono: "Tutto si risolverebbe realizzando il nuovo polo dei Licei Russell e Fontana al Santa Corona, dove si potrebbero ricavare: palestre, laboratori, aule per tutti spaziose e luminose, il tutto immerso nel Parco delle Groane, la sede di Arese potrebbe invece diventare centro di eccellenza per la rigenerazione e il design sul territorio (anche per adulti) in continuità con la tradizione dell’Alfa Romeo".

Il taglio del nastro delle nuove aule è prevista, chiavi in mano, per settembre 2024. Mentre al Liceo Falcone Borsellino i fondi (600mila euro) serviranno per il rifacimento delle coperture e l’adeguamento degli impianti elettrici dell’edificio. Ci sono altre due scuole dell’hinterland a nord ovest di Milano nell’elenco dei 33 progetti approvati della missione del Pnrr (i progetti dell’ambito M4C1I3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), misura che ha come obiettivo principale quella di consentire la messa in sicurezza e la riqualificazione degli istituti di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori. Fondi andranno al Liceo Rebora di Rho: 1.650.000 euro per la ristrutturazione degli spazi didattici della succursale, sempre al Rebora arriveranno anche altri 600mila euro per gli adeguamenti normativi. Seicentomila euro sono stati infine destinati a Paderno Dugnano, all’Istituto scolastico Gadda per la fornitura e la posa di nuovi infissi. I cantieri finanziati dovranno partire entro il 30 novembre.