Scuola Papa Giovanni XXIII: "Più vicini all’obiettivo di rientrare a settembre"

Importanti passi in avanti nella ristrutturazione della scuola elementare pubblica “Papa Giovanni XXIII“ di via Bologna, dopo la ripresa dei lavori avvenuta circa due mesi fa. In questi giorni, infatti, il sindaco di Bresso Simone Cairo ha effettuato un sopraluogo nell’area di cantiere di questo storico edificio scolastico, costruito nel 1969 a pochi metri dalla sponda sinistra del fiume Seveso, aggiornando quanto è stato costruito e quanto dovrà essere realizzato nelle prossime settimane: l’obiettivo, più volte dichiarato, è quello di riaprire questa struttura didattica, nella zona occidentale del territorio cittadino, per il prossimo anno scolastico, il 2025-2026, facendo rientrare tutte le classi che si trovano nella “Scuola Satellite“ di via Lurani dal settembre 2023.

Ebbene, per prima cosa, dallo stato di avanzamento dei lavori, tutto il pavimento di riscaldamento è stato posato e ricoperto, mentre i soffitti sono stati tutti rinforzati: ora è in corso, per seconda, la posa dei controsoffitti, lavorando sugli impianti e sui cablaggi; sempre all’interno del caratteristico edificio, inizieranno a breve gli interventi di rifacimento di tutti i bagni.

Infine, lungo i muri esterni dell’edificio, per la messa in sicurezza e per il potenziamento antisismico "si stanno terminando i contrafforti del rinforzo sismico dopo aver lavorato per settimane sulle loro fondazioni – precisa il sindaco Cairo –. Dopo tanti mesi, rientrando in questo luogo, ho rivisto un ambiente scolastico. Manca ancora tanto ma i cambiamenti sono evidenti. Il cantiere sta proseguendo a buon ritmo e siamo moderatamente soddisfatti nell’intento di riportare la Papa Giovanni XXIII da via Lurani alla sede di via Bologna".

Giuseppe Nava