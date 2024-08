Scuola e sport: la città premia le eccellenze

La prima edizione del bilancio partecipato della città di Bresso premia gli studenti meritevoli, che hanno conseguito nell’anno scolastico 2023-24 il punteggio di 100 alla maturità, e gli atleti, dai 10 ai 34 anni, che hanno partecipato alle competizioni sportive riconosciute dal Coni negli ultimi tempi. Così hanno deciso i residenti maggiorenni, che hanno votato, online o in modo cartaceo, alla fase finale di questo strumento di partecipazione e di cittadinanza attiva, decretando la vittoria del progetto “Eccellenze e talenti bressesi“, presentato da un gruppo di oltre 30 firmatari appassionati di sport e di progetti formativi. Gli studenti e i piccoli e giovani sportivi, che hanno conseguito i risultati previsti, avranno borse di studio del valore complessivo di 30mila euro, vale a dire il budget economico messo disposizione dal Comune di Bresso.

"Ringraziamo tutti quanti hanno partecipato alle votazioni e i gruppi di cittadini che hanno presentato i progetti – spiega Franca Dall’Ara, assessore bressese al Bilancio –. In finale ne sono arrivati sei, che sono stati sottoposti al voto dei residenti. Il bilancio partecipato è stato un’occasione di dialogo tra cittadinanza e politica locale. Ora realizzeremo il progetto delle eccellenze bressesi". La graduatoria finale vede al secondo posto il progetto “Se in biblioteca avrai un giardino, niente di mancherà“ e al terzo il “Progetto anziani digitali per l’aiuto e la formazione all’uso degli strumenti informatici“. Seguono la mostra fotografica “Sentirsi a casa anche quando casa è lontana“, il progetto “Domopark“ e la riqualificazione urbana del giardinetto pubblico di via Roma. Giuseppe Nava