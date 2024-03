Scuola chiusa per il Ramadan, la Diocesi di Milano approva la scelta di Pioltello: “Favorisce il dialogo tra religioni”

Milano, 19 marzo 2024 – C’è chi ha condannato la scelta, chi ha supportato il dirigente scolastico della scuola di Pioltello di chiudere in occasione dell’ultimo giorno di Ramadan, come la senatrice Pd Simona Malpezzi. Poi è intervenuto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “Le scuole non possono decidere il calendario delle festività. Devono rispettare le regole” e oggi è stata la Diocesi di Milano a dire la sua in merito alla decisione dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih: e contro ogni aspettativa Roberto Pagani, diacono permanente che dal 2013 è responsabile del Servizio ecumenismo e dialogo interreligioso della Diocesi di Milano, ha riferito di essere a favore del gesto.

Diocesi di Milano: “Una bella iniziativa di dialogo”

A Famiglia Cristiana, Pagani ha dichiarato: "Siamo a favore di questo gesto. Di più: come i musulmani in Italia condividono e festeggiano insieme a noi cattolici il Natale e la Pasqua, trovo bello che un'iniziativa di dialogo interreligioso parta da una scuola, si faccia promotrice della creazione di un ponte tra giovani che a casa vivono fedi differenti”.

"Dalle parole del preside lette in questi giorni noto che c'è un lavoro dietro la scelta che punta ad aiutare i ragazzi a conoscere la cultura e la religione di loro compagni di banco. Se non prendiamo la strada della conoscenza reciproca e del rispetto, gli integralisti diventiamo noi”, ha concluso Pagani.

La vicenda di Pioltello

Nei giorni scorsi il mondo politico e non solo ha commentato a più riprese la notizia della scuola di Pioltello, l’istituto comprensivo Iqbhal Masih dove il dirigente scolastico ha deciso di fissare un giorno di vacanza in occasione della fine del Ramadan.

La scuola resterà chiusa mercoledì 10 aprile in concomitanza dell’importante festività musulmana e nonostante la scelta sia stata ponderata anche rispetto all’alto numero di studenti musulmani presenti tra le mura scolastiche (oltre il 40%), la decisione ha sollevato polemiche che ha visto i commenti di alcuni esponenti della Lega, a cui hanno risposto dal Partito Democratico: anche sindaco e dirigente hanno espresso le loro opinioni in merito alla decisione, spiegandone le ragioni.