Pioltello e l’istituto chiuso per Ramadan, l’attacco della senatrice Pd: “Salvini e Valditara? Non sanno come funziona la scuola”

Pioltello (Milano) – “Che Salvini non sappia come funzionano le scuole può starci, ma che non lo sappia il ministro dell'istruzione è grave”. Così la senatrice del Pd Simona Malpezzi, vicepresidente della commissione bicamerale infanzia e adolescenza e residente a Pioltello, torna sulla vicenda dell’istituto Iqbal Masih e sulle polemiche suscitate dalla scelta di chiudere la scuola per la festa dell’ultimo giorno di Ramadan.

Autonomia scolastica

“Nell'ambito dell'autonomia – ha detto la senatrice che questa mattina era proprio alla scuola di PIoletllo – le scuole possono poi decidere come suddividere i giorni, nel rispetto del numero di quelli di lezione previsti. La proposta viene poi votata da collegio docenti e consiglio di istituto (composto anche dai genitori che in questo caso purtroppo sono solo italiani e come la maggioranza degli italiani sono inclusivi). E la scelta nasce per non far perdere lezioni a nessuno, oltre che per la giusta inclusione, stranieri o italiani che siano: non sospendere le lezioni quel giorno significa avere pochissimi bambini in classe e quindi non potere fare scuola. Anche per gli italiani. Bravi tutti, allora. La scelta di iniziare le lezioni un giorno prima, di sospenderle il giorno della fine del Ramadan, non solo è una importante scelta di inclusione e civiltà, ma anche di didattica".

Ministro venga a Pioltello

Malpezzi si rivolge poi direttamente al ministro: “Ministro Valditara le è un po' più chiaro? O vuole far perdere del tempo prezioso con un’ispezione? E soprattutto: chi restituisce ai bambini e alle bambine, a tutto il personale di quella scuola la serenità che in questi giorni è stata tolta? Lo sa che le sue dichiarazioni hanno portato i giornalisti davanti alla scuola che essendo su più plessi ha avuto difficoltà nel tutelare le uscite didattiche in programma? Lo sa che il dirigente scolastico ha ricevuto minacce e che la scuola è oggetto di pesanti attacchi social? Ministro Valditara, venga a Pioltello, venga a vedere come funziona questa scuola, vada vedere i risultati Invalsi che certificano come questa inclusione sta funzionando. Dimostri di essere davvero il ministro dell'istruzione e del merito".